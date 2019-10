Auch Hans-Peter Porsche hat die Faszination Spielzeug nie losgelassen. Seinen ersten Steiff-Teddy bekam er mit Zwei, mittlerweile besitzt er über 200. Die Liebe zu Kuschelbären, sowie historischem Blechspielzeug und Modelleisenbahnen teilt er gerne, und stellt sie seit 2015 in seinem „Traumwerk“ in Anger aus. Ein Paradies, das garantiert bei jedem Kindheitsträume weckt. Alois Oedl steckt der Spieltrieb hingegen in den Genen. Er führt das gleichnamige Spielwarengeschäft in Hallein bereits in sechster Generation. Und es gibt wohl keinen Salzburger, der sich am Schaufenster noch nicht die Nase platt gedrückt hat. Bei Oedl gibt alles: Vom Plüschtier – momentan sind Exoten, wie Fledermäuse en Vogue – über Brettspiele bis hin zu Holzspielzeug. „Ich war der Tester für Neues – Holzspielsachen wie Matador oder bewegliche Figuren waren aber immer meine Lieblinge“, so Oedl. Mit dem Holzspielzeug hat vor 225 Jahren auch alles begonnen, weshalb das Keltenmuseum Oedl nun eine Schau (siehe unten) widmet.