Die Inbetriebnahme des Murkraftwerks in Graz vergangene Woche war erst der Beginn - die Steiermark steht in den nächsten Jahren vor der Energiewende. Mehrere Großprojekte stehen in den Startlöchern. So wird allein die Energie Steiermark bis zum Jahr 2023 stolze 500 Millionen Euro investieren.