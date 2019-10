Mars-Abschied für Attnanger eine Chance

In Breitenbrunn betreibt Mars ja derzeit einen Standort, wo Waffelröllchen produziert werden. Das Aus für das Werk ist aber besiegelt. „Wir werden Kontakt aufnehmen, haben Interesse an Mitarbeitern und Anlagen“, so Scherb. Spitz produziert unter anderem unter der Marke Auer-Fandoro selbst Waffelröllchen. Ob die Attnanger ein Schwächeln des Markts spüren? Scherb winkt ab: „Wir konnten unser Geschäft in letzter Zeit ausbauen.“