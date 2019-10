„Wir waren glücklich“, sagt Margarita Ungerank, „glücklich und zufrieden.“ Eine Katze streift um die Trümmer, die jahrelang Zuhause und Arbeitsplatz der Frau waren. „Ich war gerade beim Kochen“, erzählt sie und deutet auf die Wohnung im ersten Stock, in der sie lebte. Ein unglaublich lauter Knall. „Plötzlich kam die Wand auf mich zu und wieder zurück“, sagt sie mit brüchiger Stimme. Es sei schwer wiederzugeben, was in jenen Sekunden am 23. September in St. Jodok passierte.