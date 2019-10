Sich um schwer kranke Angehörige zu kümmern, ist eine Mammutaufgabe. Legt einem der Amtsschimmel dabei Steine in den Weg, ist das besonders traurig. Erlebt hat das eine Wienerin, die ihren Lebensgefährten pflegt. Just die Verlängerung der Pflegekarenz scheiterte plötzlich am Wohnsitz.