Erste Konsequenzen nach dem Rassismus-Eklat beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England: Der Präsident des bulgarischen Fußballverbandes, Borislaw Michailow, ist nach den Vorfällen zurückgetreten. Michailow habe am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht, der den Mitgliedern des Exekutivkomitees bei einer Tagung am Freitag vorgelegt werden soll. Das teilte der bulgarische Fußballverband am Dienstag auf seiner Internetseite mit.