Hartes New York

„Meine Rolle war die einer extrem femininen Frontfrau einer männlichen Rockband in einem klaren Macho-Umfeld“, umschreibt Harry ihre Position bei Blondie. Bevor Hits wie „Denis“ und „Heart Of Glass“ den Durchbruch brachten, trat man regelmäßig für Bier als Gage im legendären Club CBGB auf und lebte in gefährlichen Gegenden eines noch nicht gentrifizierten New York. Einmal entkam man knapp einer Kohlenmonoxidvergiftung, ein anderes Mal wurde der Chef einer Motorradgang in einer Nachbarwohnung an einen Sessel gebunden, gefoltert und angezündet. Auch den schrecklichen Moment einer Vergewaltigung durch einen Räuber verschweigt Harry nicht.