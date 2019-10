Koscheres Fertiggericht von Cateringanbieter

Im konkreten Fall habe der Leiter der Anstaltsküche - auch unter Einschaltung der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) - vergeblich versucht, in örtlicher Nähe eine Versorgung in Innsbruck zu organisieren. „Insoweit werden die betroffenen Insassen mit koscheren Fertiggerichten eines von der IKG zertifizierten Caterers versorgt, die in der Justizanstalt aufgewärmt werden“, schildert Rieder.