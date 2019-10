Der Aufnahmeprozess sei „easy“ gewesen, so Dixgard. „Weil die Songs einfach sind - das ist Rock‘n‘Roll für mich!“ Mando Diao rocken auf „Bang“, das ursprünglich „Bang Your Head“ heißen sollte, unbekümmert los und verzetteln sich trotz kompositorischer Feinheiten nie. „Man tappt leicht in die Fälle, einen Song zu lang zu machen oder ihm einen Instrumententeil hinzuzufügen, den er gar nicht braucht“, sagte der Sänger. „Aber wir waren auf der Hut. Ich mochte schon immer kurze, kraftvolle Alben - ‘Raw Power‘, Iggy and the Stooges! Yeah!“ „Steinzeit-Drums“, so Dixgard, sollten den Rhythmus auf „Bang“ vorgeben. „Wir dachten an simple, raue Drums. Unser Schlagzeuger Patrik (Heikinpieti, Anm.) brachte eines Tages Ketten mit ins Studio und kündigte an, sie bei einem Track zu benützen. Das hat super geklungen.“