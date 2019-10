Baumschulen befürchten in Deutschland in den nächsten Jahren eine Verknappung von Christbäumen. Schon nächsten Winter dürften Nordmanntannen - bedingt durch Trockenheit und Schädlingsbefall - bereits mit 90 oder 100 Euro zu Buche schlagen. Wir von krone.at haben nachgefragt, ob auch in Österreich Engpässe in der Versorgungslage bzw. Preisanstiege drohen. Doch unser Experte beruhigt: Hierzulande bleibt die Versorgungslage unverändert gut.