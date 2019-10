Hast du eigentlich die Texte geschrieben, oder oblag das ganz den einzelnen Sängern?

Das habe ich den Sängern überlassen. Leon Stanford, den du am Opener „Rocking Chair“ hörst, wollte einen Song darüberschreiben, wie ich im Rockbusiness gelandet bin. Das war für mich total okay und ich war sehr gespannt, was herauskommen würde. Ich habe dann ein paar Details verändert, aber er hat die Thematik gut wiedergebracht. Dee Snider wollte mit „These Old Boots“ über uns beide und all die alten Jungs schreiben, die noch immer kräftig im Business vertreten sind. Benji Webbe hat mit „Dead Roses“ einen sehr sanften Moment auf das Album gebracht. Der Text dreht sich per se um mein Leben ohne Lemmy und ist wirklich sehr schön gelungen. Die Leute können alles selbst interpretieren, aber für mich fielen einige Songs sehr persönlich aus. Ich bin sehr happy mit dem Ergebnis und hätte mir nicht vorstellen können, dass es so gut ausfällt.