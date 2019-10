Nach der Brandtragödie von Ottendorf an der Rittschein - der Bewohner (76) dieses Hauses war im Heizraum tot aufgefunden worden (wir berichteten) - wurde am Dienstag die Leiche obduziert. Das Ergebnis erhärtete den Verdacht, dass der Oststeirer (er hatte das Haus 2016 seinem Neffen überschrieben) an Rauchgas erstickt war. Ein Verbrechen liegt nicht vor.