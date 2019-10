Preiner in der Weltspitze

Überzeugt hat auch Verena Preiner in dieser Saison. Mit WM-Bronze im Siebenkampf katapultierte sich die 24-Jährige direkt in die Weltspitze. Mit ihren Siegen in Arona und Ratingen sicherte sich die Oberösterreicherin zudem die Trophäe der besten Mehrkämpferin der Saison.