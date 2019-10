Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hat am Dienstag in einer Rede vor Justiz-Vertretern der 47 Mitgliedsstaaten vor Diskriminierung durch den Einsatz von Algorithmen gewarnt. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Strafverfolgung müsse mit den Menschenrechten vereinbar sein, so Mijatovic.