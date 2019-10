„Ich bin zornig und erschüttert, weil ein Mann, dem unser Land Schutz und Sicherheit bietet, so etwas Bestialisches verbrochen haben soll.“ Mit diesen Worten hat Landeshauptmann Thomas Stelzer auf die Messerattacken eines 33-jährigen Asylwerbers in Oberösterreich reagiert. Dennoch appellierte der ÖVP-Politiker an „uns als Gesellschaft, Flüchtlinge nicht pauschal und undifferenziert zu verdächtigen oder gar zu verurteilen“.