Wie die starken Brüder hat der Taycan 4S zwei permanent erregte Synchronmaschinen an Vorder- und Hinterachse, also Allradantrieb. Der Elektromotor an der Hinterachse baut mit einer aktiven Länge von 130 Millimetern exakt 80 Millimeter kürzer als der in den Turbos, daher ist die Leistung auch schwächer: Die Overboost-Gesamtleistung beträgt 530 bzw. 571 PS statt 680/761 PS. Beide 4S-Varianten schaffen den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,0 Sekunden und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.