„Meine Ehefrau hatte mich angerufen und mir erklärt, dass ihr beim Autofahren ein brennender Geruch in die Nase gestiegen ist und es auch komische Geräusche gemacht hat“, schildert Chris Persic in einem Facebook-Beitrag. Der Blick unter die Motorhaube offenbarte: Ein besonders hungriges Eichhörnchen hatte sich dort ein „All-you-can-eat-Winterquartier“ eingerichtet. Das Auto war am Wochenende im Freien gestanden - und der Nager hatte ganze Arbeit geleistet.