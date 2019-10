Multikulturelles Event gastiert erneut in Wien

Das 16. KlezMORE folgt so launig wie konsequent diesem (Erfolgs-)Kurs, und es wäre nicht Friedl Preisl, der unermüdliche Gestalter dieses und anderer Festivals (beim KlezMORE sachkundig unterstützt von Roman Britschgi), wenn dem Festival nicht schon höchst empfehlenswerte Veranstaltungen vorangingen, bevor dieses überhaupt beginnt - am 7. November gibt es ein Preview-Konzert, bei dem Steve Gander and Friends mit dem Sistas Chor dem großen Leonard Cohen huldigen (Vindobona). Auch das seit jeher von Ruth Schwarz kuratierte Rahmenprogramm stellt sich schon am selben Tag mit einer Lesung aus den Tagebüchern des jüdischen Journalisten Benjamin Kewall ein (Zentrum Im Werd).