In einem offenen Brief stellt Josef Kreitzer, SP-Vizebürgermeister der Nachbargemeinde Stinatz, die Aussage von Strobl an den Pranger. Die Landespolitik nicht einzuladen sei dem Bürgermeister zwar unbenommen, der Nordkorea-Vergleich gehe aber zu weit. „Nordkorea ist eine unmenschliche Tyrannei, in der Menschen zu Tode gequält und gefoltert werden“, richtet Kreitzer dem Ollersdorfer Ortschef aus. Die Aussage Strobls stelle eine Respektlosigkeit gegenüber der Landesgeschichte dar, betont Kreitzer. Mit dem offenen Brief wolle er Strobl den „Kopf zurechtrücken“.