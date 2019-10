Genuss pur bei der ersten „Wiener Sparkling Woche“

In dem Zeitraum vom 21.-27. Oktober werden spezielle thematische Dinner-Menüs in den teilnehmenden Wiener Restaurants angeboten. In vier exquisiten Gängen wird Ihnen ein Menü angeboten, wo in manchen Gängen sogar Sekt in die Speisen eingearbeitet wird. Selbstverständlich gibt es auch eine Sparkling-Begleitung.