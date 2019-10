Anstrengend, verantwortungsbewusst und schlecht entlohnt - so umschreiben viele Mediziner den Beruf des Landarztes mit Kassenvertrag. Nicht zuletzt deshalb ist diese Tätigkeit für immer mehr Ärzte schlichtweg unattraktiv. Obwohl das Land die allgemeinen Rahmenbedingungen bereits verbessert hat und einzelne Gemeinden ergänzend mit hohen finanziellen Zuschüssen locken, sind viele Praxen verwaist. Besonders stark trifft es den Landessüden, da die Arbeitsbedingungen in der benachbarten Steiermark besser seien, wie zu hören ist. Jetzt schrieb die Ärztekammer erneut fünf Praxen zur Neuübernahme aus. Doch nur für zwei Stellen fanden sich überhaupt einige wenige Bewerber. So dürfen sich die Bewohner von Mattersburg demnächst über einen neuen Facharzt für innere Medizin freuen, und in Neustift bei Güssing wird bald wieder ein Allgemeinmediziner zur Sprechstunde einladen.