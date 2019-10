„Eine gute Grundlage für ein kluges Wachstum könnte die Agenda 2030 der Vereinten Nationen sein“, so Heinz Fischer in seiner Eröffnungsrede. Diese enthalte Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, wie Arbeits- und Wirtschaftswachstum, aber auch grüne Energie und eine gute Gesundheitsvorsorge. Für Wohnbau-Landesrat Heinrich Dorner war der Wachstumsgipfel mehr als nur eine gelungene Veranstaltung, sondern vielmehr ein wichtiger Beitrag zur Definition des Wirtschaftsverständnisses der SPÖ Burgenland: „Uns geht es natürlich um Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Aber es geht uns auch um ein Wachstum an Lebensqualität für die Menschen im Land“, so der SP-Mandatar.