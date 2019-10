Volles Programm: Wiener Sicherheitsfest klärt auf

Ttopmoderne Einsatzfahrzeuge, den Notarzthubschrauber „C9“ und zahlreiche interessante Ausrüstungsgegenstände, die zur Bewältigung von Einsätzen benötigt werden, gibt es beim Wiener Sicherheitsfest zu sehen. Bei spektakulären Vorführungen erhalten Besucher Einblicke in die oft gefährliche Arbeit der verschiedensten Einsatzorganisationen und lernen dabei gleichzeitig richtiges Verhalten in Notfällen. Polizeidiensthunde und Rettungshunde zeigen, für welche Einsätze sie ausgebildet wurden. In diesem Jahr präsentieren sich 46 Organisationen. Pro Tag stehen zirka 500 MitarbeiterInnen für Informationen in den Bereich Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales zur Verfügung. Für Kinder gibt es Spielestationen und Hüpfburgen und selbstverständlich kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz.