Zweite „Lange Nacht der Bars“ in Wien

Neue Cocktailkreationen, beeindruckende Bartender und Special-Entertainments erwarten die Besucher bei der zweiten „Jim Beam Lange Nacht der Bars“. Die ganze Nacht lang kann man in 22 angesagten Bars in Wien - darunter Klassiker wie Nightfly´s oder Halbestadt, Geheimtipps wie das Mr. Mendez oder Newcomer wie The Chapel - Premium-Spirituosen in neuen Kreationen oder pur probieren, Fragen rund um Cocktails, Longdrinks und Co. an die kompetenten Fachleute richten und vor allem viel Spaß mit Freunden haben.