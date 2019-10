Laut der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ haben die Katalanen Adeyemi auf dem Zettel. Der Deutsche kam im Sommer 2018 für 3,35 Millionen Euro von Unterhaching in die Mozartstadt. In seiner Heimat gilt er als riesengroßes Talent: Im September 2019 erhielt Adeyemi die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Altersklasse U17. Diese verlieht der DFB an die Nachwuchsspieler des Jahres. Nun angelt ein wahrer Spitzenklub nach dem Jungstar.