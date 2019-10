Der Serbe war am frühen Abend des 25. Mai mit überhöhtem Tempo in eine ampelgeregelte Kreuzung in Wels gerast und hatte ein Moped erwischt. Der 15-jährige Lenker und seine 14-jährige Freundin wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. Wenige Tage später starben die Jugendlichen.