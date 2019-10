„Gigantische domartige Schwellung“

Die so erhaltenen Daten bestätigen die Angaben von Augenzeugen, die sich anno 1908 an Bord eines Schiffes befanden, als sie Zeugen eines Ausbruchs des Bogoslof wurden. Sie berichteten damals von einer „gigantischen domartigen Schwellung“ (der Meeresoberfläche, Anm.), die so groß wie die Kuppel des Kapitols in Washington gewesen sei. Jetzt sei es gelungen, geophysikalische Belege für dieses Phänomens zu erbringen, berichtet Lyons im Fachjournal „Nature“.