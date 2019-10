„Norbert Hofer stellt einerseits Forderungen für Koalitionsgespräche, betont aber nach wie vor, dass er sich in Oppositionsrolle sieht. Das ist ein Widerspruch“, so Nehammer. Er spielt damit auf Hofers Aussage an, nach wie vor auf den Innenminister zu bestehen, sollte es für FPÖ wider Erwarten doch in Koalitionsverhandlungen geben. „Hofers Warnungen sind ziemlich unlogisch, wenn er doch nach wie vor betont, das Wahlergebnis sei kein Auftrag für eine Regierungsbildung. Die FPÖ sollte sich selbst darüber klar werden, was sie eigentlich will“, betont Nehammer abschließend.