Nach den Messerattacken eines 33-jährigen Asylwerbers am Montag in Oberösterreich, bei der ein 63-jähriger Altbauer starb und ein 32-jähriger Betreuer lebensgefährlich verletzt wurde, hat der Bürgermeister von Leopoldschlag das Aus für die Einrichtung gefordert. Mit Erfolg. „Aufgrund des Vorfalles beschleunigen wir die Verlegung der Bewohner in andere Quartiere“, erklärte das Rote Kreuz Dienstagmittag. In Abstimmung mit dem Land Oberösterreich solle dieser Vorgang noch in dieser Woche abgeschlossen sein.