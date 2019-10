FPÖ-Chef Norbert Hofer hat sich am Dienstag fassungslos über die Messenangriffe in Oberösterreich gezeigt. Er zeigte kein Verständnis dafür, dass der Verdächtige nach wie vor in Österreich weilt. „Spätestens nach dem Ausraster bei einer Führerscheinprüfung im Juli hätte man seine Abschiebung in die Wege leiten müssen“, so Hofer.