Rücktritt des Verbandspräsidenten gefordert

Die bulgarische Regierung sah dies offenbar anders. Sie forderte am Dienstag den Rücktritt des Präsidenten des bulgarischen Fußballverbandes, Borislaw Michailow. Bis Michailows Rücktritt wolle die Regierung die Beziehungen zum Fußballverband aussetzen - auch die finanziellen Zuwendungen sollen eingestellt werden, sagte Sportminister Krassen Kralew. Eine Rücktrittsforderung an Michailow kam direkt von Regierungschef Boiko Borissow, der als leidenschaftlicher Fußball-Fan gilt. „Es ist unakzeptabel für Bulgarien, das eines der tolerantesten Länder der Welt ist, mit Rassismus und Xenophobie in Zusammenhang gebracht zu werden“, schrieb Borissow in einem Statement.