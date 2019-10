Erinnerungslücken wegen Alkoholkonsums

In der Wohnung deuteten Spuren daraufhin, dass es vor der Tat offenbar zum Streit zwischen dem Paar, das gemeinsam in der Wohnung lebte, gekommen sein dürfte. Doch was tatsächlich passierte, wird vorerst wohl weiter im Dunklen bleiben. Der 25-Jährige will sich aufgrund seines Alkoholkonsums - das Paar hatte am Abend gemeinsam dem Alkohol zugesprochen, so der Verdächtige - nach wie vor nicht an die Vorkommnisse erinnern. Auch eine weitere Einvernahme des Mannes habe keine neuen Erkenntnisse gebracht, hieß es vonseiten der Polizei.