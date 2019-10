Großer Andrang bei der „Border Wall Climbing Challenge“

Dazu meinte Weber gegenüber US-Medien, dass ein ein 1,78 Meter großer Erwachsener locker über die Platte kommen könne. Das bewiesen am Wochenende zahlreiche Bergsteiger bei der „Border Wall Climbing Challenge“. Der schnellste Kletterer überwand die Hürde in 13 Sekunden. Auch wenn es sich um „Laborbedingungen“ gehandelt hat, könnten Personen, die aus Mexiko in die USA wollen, ein Seil an einem Stein befestigen und diesen dann als „Anker“ verwenden, um mithilfe des Seils hinüberzuklettern. Geübte Kletterer könnten es sogar ganz ohne Hilfsmittel schaffen.