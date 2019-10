Herzogin Kate und Prinz William befinden sich auf einer heiklen Mission. Nach massiven Terror- und Entführungsdrohungen unter höchsten Sicherheitsbedingungen bereisen sie Pakistan. Die Ehefrau des Zweiten in der britischen Thronfolge hat für die Reise ihre Kleidung an die Traditionen des Landes angepasst. Eine Mädchenschule in Islamabad besichtigte sie in einer Kurta. Bei ihrer Ankunft in Pakistan war sie dem Flugzeug in einem hellblauen Kleid mit Hose darunter entstiegen, das von den Salwar Kamiz genannten Kleidern der Frauen, inspiriert war.