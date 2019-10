FPÖ-Chef will Dritter Nationalratspräsident werden

Was die künftige Außenwirkung der Partei angeht, so betonte Hofer, dass die „DNA der FPÖ“ weiterhin gleich bleibe: „Wir sind eine Rechtspartei, auch wenn wir mehr in die Breite gehen werden.“ Der Außenauftritt soll aber modernisiert werden. Er selbst strebe das Amt des Dritten Nationalratspräsidenten an, will aber dennoch Parteichef bleiben: „Ich habe immer versucht, Brücken zu bauen, und werde meine Funktion überparteilich und objektiv wahrnehmen.“