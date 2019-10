Das ÖFB-Team benötigt dazu am 16. November in Wien gegen Nordmazedonien einen Punkt. Bei einer Niederlage, die niedriger ausfällt als der Hinspielsieg im Juni in Skopje (4:1), würde den Österreichern drei Tage später auch ein Remis beim punktelosen Tabellenschlusslicht Lettland zur EM-Teilnahme reichen. Nur bei einer höheren Niederlage gegen die Nordmazedonier müsste die Österreicher in Lettland gewinnen, um das EM-Ticket aus eigener Kraft zu holen.