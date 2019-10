Der US-Fahrvermittler Uber streicht erneut mehrere Hundert Jobs. Firmenchef Dara Khosrowshahi kündigte in einem Schreiben an die Belegschaft den Abbau von rund 350 Stellen an. Tage wie diese seien „schwierig für uns alle“, räumte er darin ein. Er selbst und die Führung des Unternehmens täten alles, um derlei Schritte zu vermeiden.