Man hatte den Skandal am Montag schon den ganzen Tag befürchtet. Denn Frankreich und die Türkei trafen in einem EM-Qualifikationsspiel aufeinander (Endstand 1:1). In der 82. Minute war es dann so weit: Die Türkei glich durch ein Kopfballtor von Düsseldorf-Verteidiger Kaan Ayhan aus. Der türkische Reporter schrie sich die Seele aus dem Leib, die Spieler stellten sich zur Eckfahne auf, zum mittlerweile anscheinend obligaten militärischen Gruß, aber einer wollte da nicht mitmachen: Der Torschütze.