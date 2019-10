Wiener begeistern mit Clown-Shows in der Stadt

Die Show der Fools Brothers als exklusive VIP-Show

Nach den fulminanten Shows im legendären Kabarett Simpl und im Kabarett Vindobona mit eigener Band spielen die weltweit unbekannten „Fools Brothers“ unter der Regie von Clown-Legende Jango Edwards nun ihre aktuelle Show „On a magical mystery detour“ im exklusiven Rahmen des Theaters im Circus- & Clownmuseum Wien. Pro Abend haben maximal 40 Gäste die Möglichkeit, erfrischende Dummheit und Zauberkunst der Extraklasse aus nächster Nähe zu erleben - man könnte sagen Clown und Comedy Magic, wie man diese noch nie gesehen hat! Die Brüder Lio und Liam Fool präsentieren in ihrer Show internationale Stargäste! Das sind beispielsweise der wundersame Fakir Ali Bamba, der Gedankenleser Dr. Dam Mad, der Arzt Dr. Charles Camel, der Showmaster Kyrill Karassovic, die Sängerin Que Sarah oder der mysteriöse Swandini, der in Wahrheit eigentlich nur ein dummes Huhn ist! Übrigens müssen aus Kostengründen all diese Künstler von den beiden Brüdern selbst dargestellt werden!

Termine: 27., 28., 29., 30. November sowie am 9. und 10 Jänner 2020

Zum Ticketshop geht es HIER.