Nach Sorge um Fan gab‘s Entwarnung

Der Vorfall habe sie wirklich mitgenommen, so Egli weiter: „Es war ein Moment voller Angst im Raum. Die Angst war zu spüren - in dem Fall wirklich die Todesangst.“ Der Vorfall „beschäftigt mich immer noch wahnsinnig. Ich habe schlaflose Nächte“, so die Sängerin. Dem erkrankten Fan, aber auch all ihren anderen Fans sende sie unterdessen „all’ meine guten Gedanken!“ und fragte: „Vielleicht ist es sogar möglich, dass ich persönlich mit dem Menschen sprechen kann.“