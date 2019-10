Handschlag verweigert

Nachdem die Gerüchte entstanden, kam es zu zwei Skandalen rund um die beiden Verteidiger. Im Sommer 2010, kurz vor der Weltmeisterschaft in Südafrika, reiste Wayne Bridge freiwillig vom englischen Teamcamp ab, da er nicht mehr mit Terry in einer Mannschaft spielen wollte. Nur wenige Monate später traf der FC Chelsea in der Premier League auf Manchester City, den neuen Verein von Bridge. Bei diesem Spiel verweigerte er dem Chelsea-Kapitän den Handschlag vor dem Spiel.