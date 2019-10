Die Ehe dauerte gerade mal 11 Monate, aber der Scheidungskrieg zwischen Jeremy Renner und Sonni Pacheco geht in die sechste (Jahres-)Runde. Und er wird immer bitterer. Jetzt hat die Ex-Frau eine juristische Breitseite geschossen, die das Image des „Avengers“-Helden zu zerstören droht. Sonni klagt Renner in einer Eingabe bei Gericht an, ein Killer-Komplott gegen sie geschmiedet zu haben. Was hinter der Aktion steckt: Die Mutter will sich das alleinige Sorgerecht Tochter Ava erkämpfen.