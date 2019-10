Vorerst unbekannte Täter besprühten am Sonntag gegen 18.30 Uhr die Fassade einer Kirche in Nöstlbach im Bezirk Linz-Land. Aufgrund einer Zeugenaussage und intensiven Ermittlungen durch Beamte der Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems konnten zwei Jugendliche, ein 16-Jähriger aus Nöstlbach und ein 17-Jähriger aus Thaling, als Verdächtige ausgeforscht werden.