Sanktionen, Strafzölle gegen die Türkei und Appelle an Präsident Recep Tayyip Erdogan, seine Offensive in Nordostsyrien sofort einzustellen - aber militärische Hilfe will US-Präsident Donald Trump nach dem Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat den Kurden nicht mehr zukommen lassen. Auf Kritik - auch aus den eigenen Reihen - reagiert der Republikaner sichtlich genervt. Die Argumente, mit denen sich der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gegen die Vorwürfe wehrt, die Kurden „verraten“ zu haben, sind aber mitunter sehr skurril. So meinte er vor wenigen Tagen, die Kurden hätten die USA auch nicht im Zweiten Weltkrieg unterstützt. Nun bringt er sogar den französischen Feldherrn und späteren Kaiser Napoleon Bonaparte ins Spiel.