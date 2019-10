Zuschlag für den Teuersten

Als der Fonds Sondervermögen Kärnten („Zukunftsfonds“) aufgelöst wurde, ließen sich die Vorstände eine Kündigungsentschädigung von drei Monatsgehältern plus aliquote Sonderzahlungen als Kündigungsentschädigung ausbezahlen, untermauert von einem extra eingeholten Gutachten, das ebenfalls der Fonds bezahlte. Dabei hatten sie ihre Vorstandsverträge für die anschließende Anstellung beim KAF bereits seit langem in der Tasche. Die KLH zahlte für eine Beratung über Flughafen-Investitionen 135.000 Euro netto, den Zuschlag bekam der Abstand teuerste Anbieter, der Preis spielte bei der Vergabe nur eine sehr untergeordnete Rolle. Die Direktvergabe an ihn war nicht zulässig, so die Prüfer.