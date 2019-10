Auslosung am 30. November

Wird man hoffentlich alles nach der Auslosung (30. November in Bukarest) wissen, schlimm wäre es, wenn Ende März noch einmal gelost werden müsste - könnte dann der Fall sein, wenn sich ein Veranstalterland via Nations-League-Play-off qualifiziert und in einer Gruppe wäre, in der bereits zwei Veranstalterländer sind.