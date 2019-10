Nachdem die Türkei in Nordsyrien eine Militäroffensive gestartet hatte, setzt US-Präsident Donald Trump nun harte Konsequenzen: In einer Mitteilung ließ er wissen, dass er Strafzölle auf türkischen Stahl wieder auf 50 Prozent anheben werde. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen werde er ebenfalls abbrechen. Zudem belegte Washington das Verteidigungsministerium das Energieministerium und den Innenminister mit Sanktionen. Die US-Sanktionen haben zur Folge, dass mögliches Vermögen der sanktionierten Personen in den USA eingefroren wird und keine Geschäfte mehr mit ihnen gemacht werden dürfen.