In Irland wird anders um Verstorbene getrauert, als man das von heimischen Zeremonien kennt. Früher gab es bei der Totenwache sogar Spiele, Musik, Gesang und Unterhaltung - und es wurden auch derbe Streiche gespielt. Nach der kirchlichen Trauerfeier geht es auch noch heutzutage eher heiter zu. Man trifft sich in einem Pub oder einem Restaurant, dabei fließt auch meist Alkohol in rauen Mengen und die Beerdigung wird so einem geselligen Familientreffen. Oft bis in die frühen Morgenstunden …