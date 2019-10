Das Trio soll im Dezember in Traun einen Raub begangen haben. Gemeinsam, so die Anklage, habe man einem Jugendlichen Geld und Handy geraubt. Die beiden anderen Jugendlichen wurden dafür zu fünf bzw.drei Monaten bedingt (noch nicht rechtskräftig) verurteilt. Am Mittwoch muss sich auch der dritte Täter vor Gericht verantworten. Denn laut Gutachten ist auch er über 14 Jahre alt und damit strafmündig. Sein Geburtsjahr wurde vom Sachverständigen auf 2004 revidiert.