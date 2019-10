„Wie soll man das aushalten?“

„Wo war denn Gottes schützende und helfende Hand? Wie soll man das aushalten?“ - Stadtpfarrer Struzynski will gar keine Erklärungen für das Unfassbare suchen, sondern stellt mehr Fragen, als er Antworten zu geben vermag. Auch acht Tage nach der Tragödie kann er in seiner Predigt nur mehrfach bitter feststellen: „Das Entsetzen will einfach nicht weichen.“ Die Toten seien ihrer Zukunft beraubt, es gebe keinen Trost, das Vertrauen in die Stabilität des Alltags sei vielfach erschüttert worden.